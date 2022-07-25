В Новосибирске из-под асфальта забил «источник»

На улице 2-я Школьная вода начала бить ключом прямо из-под асфальта.
На улице 2-я Школьная вода начала бить ключом прямо из-под асфальта. Об этом в группе «АСТ-54» рассказал житель Новосибирска Вячеслав.
- В воскресенье, 24 июля, на улице 2-я Школьная образовался «гейзер», - написал мужчина.
По словам Вячеслава, из-за этого асфальт поднялся. Проезжая там, сибиряк переживал, что его автомобиль может провалиться.
На фото видно, что участок дороги залило водой. Из-за чего образовался фонтанчик – неизвестно.
В комментариях пользователи Сети отреагировали на увиденное.
- Трубы надо менять старые, а потом уже дороги ремонтировать, - высказался один из подписчиков.
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