В Барнауле начали сносить речной вокзал после того, как из здания улетели ласточки

Здание речного вокзала начали сносить в Барнауле. Фото: Екатерина СМОЛИХИНА
В понедельник, 25 июля, в Барнауле начали демонтировать здание речного вокзала. Об этом сообщил Amic.
Конструкции сносил экскаватор. Через некоторое время на этом месте планируют построить ЖК, который будет состоять из жилых башен высотой в 43 этажа и общественно-деловых помещений.
- Приступить к сносу здания речного вокзала должны были еще 30 мая. Однако сделать это не смогли из-за ласточек, свивших гнезда внутри объекта, - рассказали журналисты.
Узнав о том, что внутри остались птицы, орнитологи и общественники обратились к застройщику и попросили отложить демонтаж. Застройщик согласился.
Изначально думали, что птенцы улетят через две недели. В итоге прошло два месяца.
- Чтобы птицы не садились на насиженные места, волонтеры снимали опустевшие гнезда. В этом им помогал застройщик, - писал ранее Amic.
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