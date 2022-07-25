В Новосибирске к «Леруа Мерлен» съехались пожарные машины

В Калининском районе в «Леруа Мерлен» сработала пожарная сигнализация. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининском районе к «Леруа Мерлен» съехались пожарные машины. В МЧС объяснили, в чем причина.

- Это было ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - рассказали в МЧС.

Пожарные прибыли на место и проверили здание.

- Признаков горения и задымления не выявлено, - отметили в публикации.

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