В Новосибирске к «Леруа Мерлен» съехались пожарные машины

В Калининском районе в «Леруа Мерлен» сработала пожарная сигнализация.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Калининском районе к «Леруа Мерлен» съехались пожарные машины. В МЧС объяснили, в чем причина.
- Это было ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - рассказали в МЧС.
Пожарные прибыли на место и проверили здание.
- Признаков горения и задымления не выявлено, - отметили в публикации.
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