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Общество25 июля 2022 9:14

В Новосибирске к «Леруа Мерлен» съехались пожарные машины

Рассказываем, что произошло
Анастасия ХРОМЫХ
В Калининском районе в «Леруа Мерлен» сработала пожарная сигнализация.

В Калининском районе в «Леруа Мерлен» сработала пожарная сигнализация.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининском районе к «Леруа Мерлен» съехались пожарные машины. В МЧС объяснили, в чем причина.

- Это было ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации, - рассказали в МЧС.

Пожарные прибыли на место и проверили здание.

- Признаков горения и задымления не выявлено, - отметили в публикации.

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