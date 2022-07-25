«А внутри – Бог знает что!»: новосибирец нашел на грядке беременные яйцами грибы

Новосибирец нашел на грядке беременные яйцами грибы. Фото: предоставлено Алексеем.

Новосибирец Алексей Торлин нашёл на грядке рядом с помидорами необычные грибы. Внутри них мужчина обнаружил яйца.

– Грибочки беленькие выросли, странные. Открываем – а внутри желейное яйцо. Когда мы разрезаем это сопливое яичко, внутри видим Бог знает что! Странный гриб, – говорит сибиряк, снявший необычную находку на видео.

Алексей пояснил КП-Новосибирск, что после того, как прополол траву, грибы-яички сморщились. Сибиряк добавил, что выросли они во влажной среде.

– Мне удалось выяснить, что это за гриб. Это – мутинус, – сказал Алексей Торлин.

Известно, что гриб этот съедобен только когда находится в яйцевой оболочке.

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