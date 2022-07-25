В Новосибирской области отремонтировали дорогу к 200-летнему селу

В Болотнинском районе отремонтировали два километра автомобильной дороги до села Кривояш. Фото: Дороги НСО

Дорогу к 200-летнему селу Кривояш отремонтировали в Новосибирской области. Об этом сообщили в ТУАД.

- В Болотнинском районе отремонтировали два километра автомобильной дороги до села Кривояш, - отметили в публикации. - В 2022 году населенному пункту исполнится 211 лет.

Объектом ремонта стала автодорога «118 км а/д «Р-255» - Кривояш». В этом году дорожники работали на участке с пятого по седьмой километр.

В 2023 году планировали отремонтировать участок с девятого по одиннадцатый километр. Однако сейчас обсуждается вопрос, чтобы выполнить объемы 23 года в текущем сезоне.

- Дорогу построили в 30-е годы 20-го века. Ее общая протяженность составляет чуть больше 14 километров. На некоторых участках до сих пор отсутствует щебеночное покрытие. Это затрудняет движение транспорта в межсезонье, - рассказали в ТУАД.

Подрядчики выполнили планировку земляного полотна, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики. На данный момент объект готов к вводу.

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