В лесах под Новосибирском начали ведрами собирать костянику. Фото: Алексей ЯНОВСКИЙ.

Сезон костяники начался в лесах Новосибирской области. Её уже выносят вёдрами. О том, где найти ярко-красную ягоду и что можно из неё приготовить, рассказал биолог Алексей Яновский.

– Костяника растет повсюду в НСО под пологом леса: чаще березового или осинового. Но и в смешанных лесах тоже. Костяника неприхотлива. Терпит и засуху, и переувлажнение, и не очень хорошие почвы. Более всего ее ягоды напоминают морошку, которая растет в тундре, лесотундре и местами в лесной зоне, куда проникают торфяные болота. У морошки ягоды желтые, а у костяники красные. Мякоти и у той и другой мало, большая часть ягод - это семена, так сказать, косточки. Отсюда и название, – пояснил КП-Новосибирск учёный.

По словам Алексей Яновского, сибиряки собирают ягоду вёдрами благодаря большой площади произрастания.

– Правда, надо много километров пройти, нагибаясь над каждым крошечным кустиком, – добавил эксперт, – при приготовлении ее нагревают на противне. Протирают через сито и добавляют сахар. Из костяники получается восхитительный джем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber