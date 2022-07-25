Новосибирский вирусолог рассказал, защитит ли вакцина «Спутник V» от нового штамма ковида «Кентавр»

Вирусолог из Новосибирска сообщил, что вакцина «Спутник V» может защитить от штамма «Кентавр». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с подвидом «Омикрона» - штаммом «Кентавр». Об этом КП-Новосибирск рассказал директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

- Набор антигенов, которые есть в вакцине «Спутник V», может защитить от всех подобных вирусов, - сообщил эксперт.

Но, по словам Александра Шестопалова, степень эффективности еще предстоит изучить.

- Стопроцентная эффективность или нет – это нужно изучать. А так вакцина может защитить, - добавил в разговоре с КП-Новосибирск директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

Известно, что случаи заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известным как «Кентавр», зарегистрировали уже более чем в десяти странах.

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