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Общество25 июля 2022 7:28

Новосибирский вирусолог рассказал, защитит ли вакцина «Спутник V» от нового штамма ковида «Кентавр»

По словам специалиста, степень ее эффективности еще предстоит изучить
Анастасия ХРОМЫХ
Вирусолог из Новосибирска сообщил, что вакцина «Спутник V» может защитить от штамма «Кентавр».

Вирусолог из Новосибирска сообщил, что вакцина «Спутник V» может защитить от штамма «Кентавр».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с подвидом «Омикрона» - штаммом «Кентавр». Об этом КП-Новосибирск рассказал директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов.

- Набор антигенов, которые есть в вакцине «Спутник V», может защитить от всех подобных вирусов, - сообщил эксперт.

Но, по словам Александра Шестопалова, степень эффективности еще предстоит изучить.

- Стопроцентная эффективность или нет – это нужно изучать. А так вакцина может защитить, - добавил в разговоре с КП-Новосибирск директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

Известно, что случаи заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известным как «Кентавр», зарегистрировали уже более чем в десяти странах.

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