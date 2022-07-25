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Общество25 июля 2022 3:06

Объявления о дачных работах с жутким проклятием развесили в Новосибирске

Того, кто сорвет листок, ждут неприятные последствия
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске появились необычные объявления с проклятиями. Фото: Щ, Академ и окрестности / Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Новосибирске появились необычные объявления с проклятиями. Фото: Щ, Академ и окрестности / Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Жители Академгородка заметили объявления с приписанным мелким шрифтом проклятием. Фотографию очевидец прислал в группу «Щ, Академ и окрестности».

– Заинтересовала приписка, в которой что-то зашифровано. Читал по-всякому, слева-направо, сзади-вперед, через букву со сдвигом на корень из трех. Не дается. Залез в гугл. Оказывается, цыганское проклятие, – поделился очевидец.

В переводе эта фраза сулит зло семье того, кто сорвет объявление.

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