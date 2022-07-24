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Общество24 июля 2022 12:42

Над Новосибирском пролетели воздушные змеи

Их запускали в рамках летнего астрономического пикника
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Змеев запускали возле планетария.

Змеев запускали возле планетария.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Над Новосибирском пролетели воздушные змеи. Это традиционное мероприятие в рамках Летнего астрономического пикника от планетария.

- Был мастер-класс по изготовлению воздушного змея, а после всех участников учили их запускать. После прохождения двух этапов можно было попробовать его запустить, - написано в группе мероприятия.

Кроме этого участники пикника могли позаниматься йогой на траве, послушать лекции о космосе и попрактиковаться в Мезенской росписи.

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