Змеев запускали возле планетария. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Над Новосибирском пролетели воздушные змеи. Это традиционное мероприятие в рамках Летнего астрономического пикника от планетария.

- Был мастер-класс по изготовлению воздушного змея, а после всех участников учили их запускать. После прохождения двух этапов можно было попробовать его запустить, - написано в группе мероприятия.

Кроме этого участники пикника могли позаниматься йогой на траве, послушать лекции о космосе и попрактиковаться в Мезенской росписи.

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