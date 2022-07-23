В Новосибирской области 55 человек за сутки заболели коронавирусом

Выздоровели за последний день только 6 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области за последние сутки прибавилось 55 заболевших коронавирусом, из них 14 детей. Об этом сообщает оперативный штаб

– Умерших от COVID-19 за прошедший день нет. В отделениях реанимации находятся 15 человек. На ИВЛ – 4 пациента, – сообщают в оперштабе.

Выздоровевших пациентов стало гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы – только 6 человек за день.

Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 270 пациентов, из них 12 ребенка.

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