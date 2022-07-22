Новосибирские волонтеры спасли котенка, которому собаки выцарапали глаз

Сейчас котик чувствует себя намного лучше. Фото: Анна Косолапова

В Искитиме бабушка подобрала бездомного котенка с травмированным левым глазом. Как оказалось позже, на малыша напали собаки. Женщина не знала, куда пристроить животное и позвонила волонтерам.

— Мы забрали зверька и отвезли к офтальмологу в Новосибирске. Деревенские врачи такую сложную операцию не смогли бы выполнить. Да, это вышло бы дёшево, но вряд ли бы котенок перенес такое вмешательство, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Анна Косолапова.

Операция действительно прошла для котенка тяжело: он пролежал три дня в стационаре, но сейчас уже с удовольствием бегает и играет. Пока что он живет у волонтеров, через несколько дней ему будут снимать швы, а уже через месяц искать семью.

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