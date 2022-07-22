До станции Мочище в Новосибирске пустят дополнительные электрички в день авиашоу

Дополнительно запустят 26 электричек. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Новосибирске пустят дополнительные электрички в день авиашоу «Будем жить!» на аэродроме «Мотище». Мероприятие пройдет 31 июля с 9 утра до 3 часов дня.

— Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты, стоимость проезда — 40 рублей. Первый утренний поезд отправится в 8:26, а последний — в 11:10. В обратном направлении поезда начнут ходить с 12:29 и до 15:50, — рассказали в пресс-службе РЖД.

Всего будет запущено 26 электричек. Пригородные поезда будут следовать со всеми остановками.

Для жителей левого берега также организуют 2 прямых маршрута от Пригородного простора до станции Мочище.

Напомним, что в программу авиашоу войдут не только пролеты вертолетов и самолетов и выброска парашютистов. Также будут действовать несколько выставок: авиационная, техники времен ВОВ и байк-клубов, а также ретро автомобилей. Без развлечений не останутся и дети, для юных зрителей организуют аттракционы. Для желающих перекусить будет работать поливая кухня и летнее кафе. Также во время фестиваля пройдет сувенирная ярмарка.

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