В Новосибирске ветеринары спасли одинокую самку хамелеона, которая погибала без самца

Самке хамелеона грозила смерть, если она не родит. Фото: Предоставлены зооветцентром «Ноев Ковчег»

В Новосибирске ветеринары спасли одинокую самку редкого хамелеона, которая погибала без самца. Операцию провели в зооветцентре «Ноев ковчег»:

- Самка пантерового хамелеона Хам поступила к нам из зоомагазина, у нее был сильно раздут живот, пропал аппетит. Рентген показал, что ящерица готовилась отложить яйца, однако без оплодотворения самца не могла это сделать, и желтки начали протухать, – рассказала КП-Новосибирск врач-ветеринар по экзотическим животным Анастасия Гаврилович.

Ветеринар помогла рептилии снести неоплодотворенные яйца. Фото: Предоставлены зооветцентром «Ноев Ковчег»

Операция по извлечению яиц была сложной – у яиц хамелеона нет скорлупы, а разрыв пленки грозит желточным перитонитом и смертью. Однако Анастасии удалось спасти жизнь хамелеону. Она уже проводила подобные операции.

- Пантеровые хамелеоны довольно редкие, их нечасто заводят любители. Обычно их содержат парами, иначе самке грозит смерть от невозможности откладывания неоплодотворенных яиц. Подобная пара стоит около 120 тысяч рублей, – добавила ветврач.

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