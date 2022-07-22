В Новосибирске в ДТП пострадал 8-летний мальчик

В Новосибирске в ДТП пострадал ребенок. Фото: ГИБДД НСО

В пятницу, 22 июля, на территории Первомайского района произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик. Об этом сообщили в ГИБДД.

- В 5:40 автомобиль марки SUBARU FORESTER при повороте налево не предоставил преимущество в движении и столкнулся с УАЗ ПАТРИОТ, - рассказали в Госавтоинспекции. – После столкновения SUBARU FORESTER съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок. Мальчик как раз находился в салоне иномарки.

- С различными травмами ребенка увезли в больницу, - добавили в ГИБДД.

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