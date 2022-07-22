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Общество22 июля 2022 1:52

Эксперт Николаев объяснил, почему рынок недвижимости в Новосибирске будет развиваться неравномерно

Предложение превышает спрос
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске упал спрос на недвижимость.

В Новосибирске упал спрос на недвижимость.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске предложение жилья начало превышать спрос. Об этом КП-Новосибирск рассказал независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

– Рынок недвижимости в Новосибирске сейчас трансформировался в рынок покупателя. Это когда предложение превышает спрос, конкурируют продавцы. Есть из чего выбирать. Предложений много, однако к маю раза в 4 упал спрос, сейчас немного повыше, – рассказал КП-Новосибирск эксперт.

Также Сергей Николаев отметил, что рынок недвижимости в Новосибирске будет развиваться неравномерно. Один тип жилплощади продается лучше, чем другой.

– К примеру, предложений готовых квартир в центре города нет, а маленьких коттеджей в дачных сообществах – есть. Чем меньше коттедж – тем выше продажи. Чем коттедж больше – тем спрос ниже, – объяснил Сергей Николаев.

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