В Кировском районе Новосибирска собрался «паровозик» из трех машин

В Кировском районе столкнулись три автомобиля. Фото: АСТ-54
В пятницу, 22 июля, произошло массовое ДТП в Кировском районе. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
- Три автомобиля столкнулись рядом с домом №2 на улице Петухова. Участниками аварии стали Toyota Raum, Subaru Impreza и Toyota Corolla, - рассказали очевидцы.
Как отметили в публикации, обошлось без пострадавших.
- Из-за аварии движение на этом участке затруднено, - добавили в группе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер