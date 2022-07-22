В Кировском районе Новосибирска собрался «паровозик» из трех машин

В Кировском районе столкнулись три автомобиля. Фото: АСТ-54

В пятницу, 22 июля, произошло массовое ДТП в Кировском районе. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Три автомобиля столкнулись рядом с домом №2 на улице Петухова. Участниками аварии стали Toyota Raum, Subaru Impreza и Toyota Corolla, - рассказали очевидцы.

Как отметили в публикации, обошлось без пострадавших.

- Из-за аварии движение на этом участке затруднено, - добавили в группе.

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