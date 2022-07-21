В Новосибирске девочек-подростков напугал мужчина в маршрутке

Девочкам удалось сфотать мужчину. Фото: «Моя Первомайка»

В Новосибирске девочек-школьниц напугал мужчина, с которым они вместе ехали в 50-маршрутке. По словам девочек, он предлагал им помощь с покупкой сигарет и алкоголя, а также касался их ног. Произошло это в четверг, 21 июля.

— Девочки попытались уйти от общения со странным попутчиком, пересаживались из одного конца машрутки в другой, но незнакомец пересаживался вместе с ними, — передает слова школьниц паблик ВКонтакте «Моя Первомайка».

Со слов девочек, они пожаловались на мужчину водителю, но тот никак не отреагировал. Когда они вышли из маршрутки, смогли сфотографировать мужчину, и теперь вместе с родителелями будут писать заявление в полицию.

Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, который пытался за сумочку утянуть в лифт 14-летнюю школьницу. По словам матери девочки, ее дочь теперь отказывается самостоятельно спускаться и подниматься в подъезд.

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