В Новосибирске пара игрунок из Южной Америки родила двойню в ветклинике

Семья игрунок стала многодетной. Фото: предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

В Новосибирске пара игрунок родила двойню в ветклинике «Ноев Ковчег» на Красном проспекте. Милые обезьянки справились без помощи ветеринаров:

- В первый раз Сара и Арон стали родителями в феврале 2022г. - у них родился сынок Нойчик. А 11 июля появились на свет двойняшки. В нашей акушерской помощи Сара не нуждалась - они справились самостоятельно с мужем, – рассказала один из основателей клиники «Ноев Ковчег» Наталья Паскаль.

Сара и Аарон были куплены в Барнаульском питомнике три года назад. Их старшему сыну уже 6 месяцев. Эксперт ветеринарии пояснила, что двойня у игрунок - обычное явление. Но иногда рождается и тройня - тогда это большая проблема, так как трое малышей воюют за два соска, и выживает только один - самый сильный. Поэтому в случае рождения тройни нужно забирать третьего и вскармливать искусственно, такой опыт у ветеринаров уже был.

- Игрунки живут очень интересными семьями по 8-15 особей, в которых размножаются только мама и папа, а старшие дети помогают в воспитании младших. Размеры нашего вольера позволяют оставить малышей в родительском прайде. Пол малышей пока неизвестен, поэтому имена появятся позже, – поделилась Наталья Паскаль. – Мы не только лечим животных, но и содержим экзотические виды. Посетители в восторге от игрунок: они снимают стресс и поднимают всем настроение.

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