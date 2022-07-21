В Новосибирской области открыли 55 школ, где учат уходу за пожилыми и инвалидами

В Новосибирской области открыли 55 школ по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Фото: Правительство НСО.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области с 2020 года открыло 55 школ для того, чтобы обучать правильному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. В 2020 году обучение прошли 1066 жителей региона, в 2021 году – 3600, а за шесть месяцев 2022 года – более 2500 новосибирцев. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Занятия на манекенах проводят врачи, медсестры и приглашенные специалисты. Они рассказывают, как помогать маломобильным людям передвигаться, поддерживать гигиену, менять белье и следить за их безопасностью. Программу курса утвердил научно-методический совет во главе с завкафедрой сестринского ухода НГМУ Юрием Кимом.

В четверг, 21 июля, в Новосибирском областном геронтологическом центре рассказали о перспективах и результатах деятельности школы.

– Сейчас таких школ в Новосибирской области уже 55, они организованы при районных комплексных центрах социального обслуживания населения и в подведомственных минтруда и соцразвития региона учреждениях социального обслуживания, – рассказал глава управления организации соцобслуживания и реабилитации инвалидов регионального минтруда и соцразвития Дмитрий Журин.

С сентября курс обучения по уходу за пожилыми людьми пройдут студенты с кафедры социальной работы и социальной антропологии НГТУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber