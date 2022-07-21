В Новосибирске на остановке вспыхнул трамвай №15

Обошлось без пострадавших. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В Новосибирске загорелся трамвай №15. Произошло ЧП на остановке «Новосибирск-Западный» днем в четверг, 21 июня. Фото и видео в сеть выложили очевидцы.
— Пожар потушили огнетушителем. Потом трамвай отправился в депо, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».
На видео видно, что огонь вспыхнул под сидениями сразу у входа в трамвай. Пламя было небольшим и потушили его быстро. По словам очевидцев, никто не пострадал.
Напомним, на 9 мая на ходу загорелся трамвай №14. Пламя охватило салон, когда в транспорте были люди. Однако обошлось без пострадавших.
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