Разбили зеркала и стекла: в Новосибирске школьники побили припаркованную иномарку

Подростки побили стекла и отломали боковые зеркала. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Дзержинском районе Новосибирска школьники разбили припаркованную машину. Их засняла камера видеонаблюдения. Также мальчишек видел прохожий. Произошло это рано утром 17 июля.

— Автомобиль стоял по адресу улица Есенина, 55, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом люди предположили, что машина потерпевшей была выбрана неслучайно. А все, потому что школьники не тронули другую машину, стаявшую рядом. Они целенаправленно разбивали авто потерпевшей.

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