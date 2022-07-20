Новосибирцев, выкрикивавших дискредитирующие военных лозунги, оштрафовали на 30 тысяч

В Новосибирске двух мужчин оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске двух мужчин оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом рассказали в областном МВД.

— Установлено, что двое мужчин в возрасте 32 и 33 лет публично выкрикивали лозунги, искажающие и дискредитирующие задачи по исполнению Вооруженных сил РФ, — рассказали в ведомстве. — Полицейские составили в отношении сибиряков протоколы по части 1 статьи 20. 3. 3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан».

Материалы были направлены в Кировский районный суд, который оштрафовал новосибирцев на 30 тысяч рублей.

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