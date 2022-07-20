В Новосибирске теплотрассу на улице Бориса Богаткова отремонтируют до сентября

В Новосибирске продолжается ремонт теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Фото: СГК

В Новосибирске продолжается ремонт теплотрассы на улице Бориса Богаткова. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, специалистам предстоит заменить 1246 метров трубопровода.

— Так как теплотрасса пролегает под проезжей частью, пришлось перекрыть сквозное движение на участках от пересечения с улицей Воинская до пересечения с улицей Лескова. Водителям следует быть внимательными и руководствоваться установленными временными дорожными знаками, — отметили в СГК.

Дорожные работы на этом объекте планируется выполнять в четыре этапа. В результате обновления тепломагистрали ее диаметр будет увеличен с 400 мм до 600 мм. Это позволит подключать новые жилые массивы в Октябрьском и Центральном районах Новосибирска. Завершить все работы планируется до сентября.

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