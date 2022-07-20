Директор стройфирмы ответит за смерть каменщика без каски в Новосибирске

Строитель работал без каски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судят директора стройфирмы-подрядчика за смерть рабочего. Трагедия произошла 1 октября 2021 года на улице Ленинградской.

59-летний каменщик выкладывал кирпичи на лестничном пролете и сорвался с высоты более 2 метров. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался после приезда «скорой помощи». Судмедэксперты выявили в крови погибшего алкоголь.

- 49-летний директор фирмы-подрядчика отказался признать вину, утверждал, что рабочий был в каске. По данным следствия, потерпевший был допущен к работам без средств индивидуальной защиты. Ранее директор не был судим, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Дело рассматривает Октябрьский районный суд.

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