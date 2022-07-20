«Домой пришёл босиком»: под Новосибирском подростки украли у 7-летнего мальчика кроссовки, пока тот мочил ноги в фонтане

Под Новосибирском двое подростков украли у 7-летнего ребёнка новые кроссовки. Фото: предоставлено Полиной.
Жительница Искитима рассказала об инциденте, который случился с ее 7-летним сыном в парке. По словам женщины, у мальчика двое подростков украли кроссовки, пока тот играл у фонтана.
– Мой ребенок домой пришел босиком. Он мочил ножки в фонтане в парке Коротеева. Естественно, разулся. Кроссовки стояли на газоне. К ним подъехали два мальчика на велосипедах, забрали кроссовки и уехали. Перед эти подразнили ребенка. Мальчики старше моего сына, лет по 11, – поделилась с КП-Новосибирск мама мальчика.
По ее словам, сын сильно расстроился. Кроссовки ребенку купили недавно.
Женщина опубликовала пост о случившемся в соцсети. В нем они пристыдила ребят и призвала родителей хулиганов заняться их воспитанием.
Однако не все подписчики разделили негодование женщины. Некоторые принялись писать, что потерпевший мальчик сам повел себя неправильно, раз мочил ноги в фонтане.
Мама ребенка намерена пойти в парк, обратиться к охранникам. Она предполагает, что юные воришки могли попасть на камеру видеонаблюдения.
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