В Новосибирске ветеринары спасли заболевшего угрюмого африканского ежа

Ежа замучали клещи и он было злой. Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

В Новосибирске ветеринары спасли угрюмого африканского ежа от ряда болезней. Колючий Чижуня поступил в клинику «Ноев ковчег» с жалобой на общее состояние.

Хозяева не знали, что делать: у молодого ежа была вялость, плохой аппетит, шаткая походка, сильный зуд и проблемы с мочеиспусканием. При осмотре еж сразу сворачивался в клубок и на любые попытки осмотра отвечал шипением и урчанием.

Ветеринар Александра обследовала ежа под наркозом. Фото: Предоставлено клиникой «Ноев Ковчег»

- Мы применили газовый наркоз, сделали УЗИ брюшной полости: там нашли воспаление в мочевом пузыре, мелкую взвесь и маленькие уролиты. На коже было множество клещей, которые вызывали зуд и беспокойство. Во рту у Чижуни на десне обнаружили опухоль, – рассказала «КП-Новосибирск» ветврач клиники «Ноев Ковчег» Александра Хлевнюк.

Ветеринары поставили уколы против воспаления и назначили ежу операцию на зубах.

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