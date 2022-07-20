Четвертый мост через Обь в Новосибирске готов на 55%

В эксплуатацию мост сдадут в декабре 2023 года. Фото: ГК «ВИС»
В Новосибирске четвертый мост через Обь готов более, чем на 50%. Работы идут в срок и уже в декабре 2023 года мост введут в эксплуатацию.
— Каких-то серьезных проблем нет. Можно отметить, что в прошлом году из-за перезагрузки команды темпы строительства были потеряны, но они наверстались. К 1 июля показатель готовности составил 55%. Есть небольшие вопросы по поставке импортных материалов, но не глобальные. Напоминаю, контрактный срок ввода в эксплуатацию — декабрь 2023 года, когда закончат все работы, — сообщил губернатор Андрей Травников во время прямого эфира на канале ОТС 20 июля.
Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин поручил открыть рабочее движение по мосту уже в декабре этого года. Однако у застройщика на этот счет есть сомнения.
По словам губернатора, если рабочее движение откроют в 2022 году, то это будет скорее символическое событие. Потому что полностью мост вместе с развязками и путепроводами все равно заработает только в декабре 2023 года.
Напомним, что застройщик моста ГК «ВИС» также утверждал, что никаких отставаний от графика нет. И санкции несильно повлияли на строительство и сроки. По плану до конца 2022 года его готовность четвертого моста составит 78%.
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