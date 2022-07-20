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Здоровье20 июля 2022 2:38

Вакцина от коронавируса в Новосибирской области останется бесплатной

Об этом сообщили в Минздраве региона
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Вакцинация в Новосибирской области останется бесплатной.

Вакцинация в Новосибирской области останется бесплатной.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области не планируют делать платной вакцину «Спутник Лайт» от коронавируса для жителей региона. Недавно в Тюмени этой прививке назначили цену в 730 рублей, так как ее используют в основном для иностранных граждан.

– «Спутник Лайт» платный и используется в основном для иностранных граждан. Россиянам же бесплатно ставится «Спутник V». Но если желаете «Лайт», это уже за деньги, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в регистратуре одной из местных поликлиник.

В Минздраве Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что делать вакцину платной никто не собирается.

– «Спутник Лайт» по-прежнему платный только для иностранцев. Как и было, ничего не поменялось, – сообщила КП-Новосибирск пресс-секретарь регионального Минздрава Светлана Шуваева.

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