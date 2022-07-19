В Новосибирске проблемный перекресток Гусинобродского шоссе и Доватора отремонтируют к 10 сентября

На ремонт перекрестка потратят 62 миллиона рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске с 23 июля начнется капремонт перекрестка Гусинобродского шоссе и улицы Доватора. Там планируют не только заменить асфальт, но и поменять дорожное основание на глубине до 1,3 метра. Работы полностью завершаться к 10 сентября.

— На перекрестке постоянно проваливается дорожное полотно. Мы регулярно проводили здесь поддерживающий ремонт, но покрытие всё равно разрушалось. Обследование показало, что асфальт здесь уложен на грунт. В ходе ремонта предстоит изъять грунт на глубине до 1,3 метра и заменить его инертными материалами, потом восстановить дорожную подушку и уложить асфальт, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Планируют отремонтировать 700-метровый участок. Потратят на работы 62 миллиона рублей. Капремонт пройдет в четыре этапа с частичным перекрытием улицы. Полностью проезд будет закрыт только в выходные по ночам, чтобы меньше мешать горожанам. Свободное движение планируют открыть к 1 августа. Потом дорожники начнут укладывать верхний слой асфальта. На сентябрь останутся работы по поднятию колодцев и разметка. Все работы планируют завершить до 10 сентября.

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