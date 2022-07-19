Под Новосибирском Hyundai вылетел в кювет после столкновения с Honda

В ДТП пострадали два человека, которые были в автомобиле Hyundai. Фото: «АСТ-54»
Под Новосибирском произошло ДТП с пострадавшими. Случилась авария на Чуйском тракте у поворота на поселок Линево во вторник, 19 июля. Фото и видео с места ДТП в сеть выложили очевидцы.
— Hyundai Solaris столкнулся Honda Torneo и вылетел с трассы. Пострадали два человека, которые были в Hyundai, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Напомним, что в Черепановском районе области произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель ехал сторону поселка Еловкино и вылетел в кювет. В машине было пятеро пассажиров, в том числе и дети.
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