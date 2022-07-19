В Новосибирске загорелся заброшенный дом на улице Дуси Ковальчук

В Заельцовском районе загорелся заброшенный дом. Фото: Скриншот из видео\"АСТ-54"

В Заельцовском районе загорелся заброшенный дом. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы, заснявшие пожар на видео. ЧП произошло вечером во вторник, 19 июля.

— Сообщение о возгорании поступило примерно в 19:30. Через три минуты после выезда пожарные прибыли на место вызова. Одноэтажное бревенчатое строение без кровли размером 9 на 4 метров было полностью в огне, — сообщили в областном МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут. Людей внутри обнаружено не было.

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