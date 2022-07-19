В мэрии Новосибирска назвали количество скверов, которые можно озеленить за год

За год в Новосибирске могут озеленить до семи скверов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирске продолжают высаживать различные растения. Как рассказала КП-Новосибирск заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова, за год можно озеленить до семи городских скверов.
- За год получается озеленить пять-семь скверов. Здесь есть два разных сценария, - рассказала Мария Смирнова.
По словам эксперта, у них есть комплексное благоустройство, когда они делают все с нуля.
Второй вариант – это либо частичный ремонт или частичное обновление парковой мебели, либо только озеленение.
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