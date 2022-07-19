Новосибирский хирург вылечил одноглазого кота, найденного на «Родниках»

Одноглазому Билли ищут нового хозяина. Фото: t.me/kittikea

Новосибирский кот Билли без одного глаза прославился в соцсетях – ему собрали деньги на операцию. Подробности рассказали волонтеры зооприюта Kitty Kea:

- Девушка подобрала на улице кота без глаза – или подрался, или кто-то поиздевался. Глазное отверстие пришлось ушить. Кота привили, стерилизовали. Котик имеет небольшую генетическую мутацию - хвостик изогнут и не очень большой длины, – рассказала КП-Новосиибрск волонтер Наталья.

Кота спасла девушка Мария – нашла его у дома на улице Тюленина, 24/1. Соседи подкармливали котенка, но хозяин так и не нашелся. Тогда его отвезли в приют. Теперь ему ищут новых хозяев:

- Характер у него спокойный, Билли очень рад общению и вниманию. Старается уединиться. Выбрал себе место в общей комнате приюта - живет в раковине, там же кушает и спит. Спускается крайне редко, чтобы поприветствовать гостей, приходящих к котикам. Билли был привит в приюте два раза. Он очень контактный и ориентирован на общение с человеком. Отдается только под договор и возможность иногда интересоваться его жизнью, – рассказали волонтеры.

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