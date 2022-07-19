Новосибирская область готова к вспышке оспы обезьян

Врачи региона прошли подготовку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заявила о готовности Новосибирской области к вспышке оспы обезьян.

— Мы провели подготовку врачей и среднего медицинского персонала по особо опасным инфекциям, в том числе и по оспе обезьян. Специалистов готовили по всей Новосибирской области, потому что не знаем, где у нас в первую очередь окажется пациент. Также мы провели тренировочные учебные занятия с Роспотребнадзором по выявлению пациента с особо опасной инфекцией, прибывшего в Новосибирскую область. Здесь была задействована служба аэропорта Толмачево и скорая помощь, — рассказала Лариса Позднякова.

В случае, если зараза проникнет в регион, первым делом развернут койки в инфекционной больнице №1 и детской больнице №3. В каждом медучреждении есть специальные боксы для изоляции.

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