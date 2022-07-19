В Новосибирской области 31 июля перекроют дороги в Мочище

В Мочище 31 июля перекроют дороги из-за авиационного фестиваля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В последнее воскресенье июля в Мочище будет действовать временное прекращение движения транспортных средств. Об этом сообщили в ТУАД.

- Дороги временно перекроют с 6:00 до 16:00 31 июля. Причина в проведении авиационного спортивного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!», который посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - отметили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

В публикации добавили, что это также необходимо для того, чтобы исключить пробки в направлении станции Мочище.

Проехать нельзя будет по следующим участкам автодорог: «23 км а/д «Н - 2141» – Локти», а также на участке км 20+510 – км 27+530 «Новосибирск – Сокур».

При этом движение будет открыто по Северному обходу.

- Новосибирский район также закроет свою дорогу от Пашинского переезда до станции Мочище. Проезд будет разрешен местным жителям, - добавили в ТУАД.

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