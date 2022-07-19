В Новосибирске двое мужчин подожгли себя на отдыхе с шашлыками

В Новосибирске двое мужчин подожгли себя на отдыхе. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Советском районе участились несчастные случаи на отдыхе. Новосибирцы забывают о безопасности и поджигают себя жидкостью для розжига, пока готовят шашлыки. Об этом сообщает «Навигатор».

Первый инцидент произошел 7 июля на пляже «Бумеранг». 35-летний мужчина случайно забрызгал свою одежду жидкостью для розжига. Загорелись угли в мангале, а потом пламя перешло на него. Моментально загорелись волосы, лицо и шея. Врачи диагностировали ожог дыхательных путей.

Затем, 10 июля, в СНТ «Рассвет» 40-летний мужчина не заметил, как попал жидкостью для розжига себе на руку. Он получил ожоги правой кисти 1 и 2 степени.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирску напомнили, как правильно разжигать угли:

– Полейте сухие холодные угли (дрова) жидкостью для розжига и подождите 2-3 минуты. Поднесите огонь при помощи лучины или свернутой в длину не менее 30 сантиметров бумаги вытянутой рукой, не наклоняясь над очагом. Высоту пламени в мангале или очаге никогда не делайте выше 10-15 сантиметров, – рассказали в отделе.

При этом запрещено поливать легковоспламеняющейся жидкостью уже разведенный огонь и использовать для розжига бензин или керосин.

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