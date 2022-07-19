Ливень и голубое небо: сильный дождь прошел в Новосибирске 19 июля 2022 года

В Новосибирске 19 июля прошел сильный дождь при голубом небе. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 19 июля, в Новосибирске шел ливень. Небо при этом было голубым, немного затянутым облаками.

– Резко полил, как из ведра, – рассказали КП-Новосибирск читатели.

Ливень стал неожиданностью для горожан. Синоптики о нем не предупреждали. Метеорологи на 19 июля 2022 года обещали в Новосибирске переменную облачность, преимущественно без осадков. Так сообщали на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Днём в городе будет +22…+24 градуса, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, – добавили синоптики.

Судя по всему, июль удивляет непредсказуемой погодой. Поэтому, выходя из дома, берите зонтики на всякий случай.

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