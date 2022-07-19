Новосибирский школьник стал лучшим в России в стрельбе по тарелочкам

Девятиклассник обошел соперников со всей страны. Фото: Пресс-служба минспорта Новосибирской области

Новосибирский школьник Лев Жуков стал лучшим в стендовой стрельбе в 15 лет. Спортсмен выиграл первенство России в Татарстане среди юношей не старше 19 лет.

Соревнования привлекли более 150 спортсменов со всей России. Юноши и девушки соревновались в стрельбе по движущимся мишеням: в «трапе» поражали цели из 15 метательных машинок, в «ските» из двух устройств.

В «трапе» новосибирский школьник сделал 30 попаданий и два промаха, что принесло ему золотую медаль. Остальные спортсмены сборной Новосибирской области завоевали бронзовые медали в командном зачете.

- Мишень летит с огромной скоростью, у тебя лишь несколько секунд. Надо полностью сконцентрироваться на стрельбе, реагировать мгновенно. Главный соперник – ты сам. Соревнования в Татарстане были интересными, в «Свияге» все условия для занятий стрельбой. Было много хорошо подготовленных спортсменов, среди них – чемпионы России, было чему поучиться. Своим результатом я очень доволен, - сообщил изданию «Новосибирский район.Территория развития» Лев Жуков.

Помимо спорта школьник учится в лицее №13 в Краснообске. В детстве юноша занимался карате в спортклубе «Успех», затем пошел по стопам отца — двухкратного чемпиона Европы по стрельбе со станка Игоря Жукова.

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