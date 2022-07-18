В Новосибирске мотоциклист столкнулся с Subaru

По словам людей, на этом перекрестке ДТП частое явление. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске на пересечении улиц Пархоменко и Станиславского столкнулись мотоцикл и универсал Subaru. ДТП произошло вечером в понедельник, 18 июля. О нем в соцсетях рассказали очевидцы.

— Байкер на асфальте лежал, а рядом скорая помощь, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам людей, на этом перекрестке постоянно происходят аварии. Все дело в том, что с улицы Пархоменко «зелёный» горит мало, а вот людей, которые торопятся, наоборот, много.

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