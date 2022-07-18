В Новосибирске у ЛДС «Сибирь» обновили электросети

На обновление электросети потратили более 54 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске у ЛДС «Сибирь» и соседних муниципальных объектов обновили электросеть. Модернизация была частью подготовки города к МЧМ-2023. И несмотря на то, что чемпионат отменили, работы решили закончить.

— Модернизацию MУП «Электросеть» выполнила на собственные средства. Работы были проведены на распределительном пункте (PП-5005) и трансформаторной подстанции (ТП-5005А). Там заменили питающие кабельные линии. Потрачено на это было 54,8 миллиона рублей, — рассказали в мэрии.

Модернизация повысила надежность электроснабжения не только ледового дворца спорта «Сибирь», но и малой ледовой арены, центра хоккея и спорта «Космос», школы-интерната с углубленным изучением предметов спортивного профиля, бассейна «Нептун», многоквартирных домов, школ и детских садов, которые находятся поблизости.

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