В Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли полтонны овощей

В Новосибирске с двух несанкционированных точек торговли изъяли более полутоны плодоовощной продукции.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с двух нелегальных точек торговли изъяли более полутоны плодоовощной продукции. Об этом сообщили в мэрии города.
— 518 кг плодоовощной продукции было изъято с двух несанкционированных мест торговли: на улице Ватутина, 21 и улице Ильича, 6, — рассказали в муниципалитете.
Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся ежедневно мэрией, районными администрациями и полицией.
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