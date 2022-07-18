В Новосибирской области 48-летний водитель без прав вылетел в кювет и разбился

Водитель умер на месте. Фото: МВД по НСО

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. «Тойота» вылетела в кювет. Водитель не выжил. Произошла авария днем в понедельник, 18 июля, в Здвинском районе области.

— 48-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Корона» двигался со стороны села Верх-Урюм в сторону села Лянино. В пути следования он вылетел в кювет и перевернулся, — рассказали в региональном МВД.

Водитель «Тойоты» получил травмы несовместимые с жизнью и умер на месте. Позже выяснилось, что прав у него не было.

Напомним, что зимой 17-летний парень без прав сель за руль и устроил ДТП на улице Богдана Хмельницкого. В итоге он попал в больницу с сотрясением.

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