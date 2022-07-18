В Новосибирской области с начала 2022 года трудоустроили 1397 инвалидов

С начала 2022 года 1397 инвалидов из Новосибирской области нашли работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Новосибирской области взяли на работу 1397 граждан с инвалидностью. Об этом сообщили в Телеграм-канале правительства «Новосибирь».

- В регионе действует ряд программ и пилотных проектов, которые нацелены на решение проблем с трудоустройством, построением образовательных и карьерных траекторий граждан с инвалидностью и ментальными расстройствами, - уточнили в публикации.

По данным, предоставленным правительством Новосибирской области, услугу по профессиональной ориентации получили 1357 сибиряков с инвалидностью. Еще 183 человека прибегли к услугам по социальной адаптации. А 106 человек отправили на профессиональное обучение.

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