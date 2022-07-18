Самолет Сочи-Новосибирск задержали из-за сломанного кондиционера

Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера. Инцидент произошел в воскресенье, 17 июля, в 10:41 утра.

— После того, как самолет выехал на рулежную дорожку, командир воздушного судна сообщил о неисправности системы кондиционирования, — сообщает телеграмм-канал aviancadent.

Самолет отправили обратно на стоянку. Неисправность устранили и рейс вылетел в пункт назначения. Задержка составила около часа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер