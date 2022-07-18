Самолет Сочи-Новосибирск задержали из-за сломанного кондиционера

Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера. Инцидент произошел в воскресенье, 17 июля, в 10:41 утра.
— После того, как самолет выехал на рулежную дорожку, командир воздушного судна сообщил о неисправности системы кондиционирования, — сообщает телеграмм-канал aviancadent.
Самолет отправили обратно на стоянку. Неисправность устранили и рейс вылетел в пункт назначения. Задержка составила около часа.
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