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Общество18 июля 2022 9:13

Самолет Сочи-Новосибирск задержали из-за сломанного кондиционера

Проблему обнаружили, когда борт уже выехал на рулежную дорожку
Галина СИМОНОВА
Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера.

Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вылет самолета из Сочи в Новосибирск задержали из-за неисправности кондиционера. Инцидент произошел в воскресенье, 17 июля, в 10:41 утра.

— После того, как самолет выехал на рулежную дорожку, командир воздушного судна сообщил о неисправности системы кондиционирования, — сообщает телеграмм-канал aviancadent.

Самолет отправили обратно на стоянку. Неисправность устранили и рейс вылетел в пункт назначения. Задержка составила около часа.

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