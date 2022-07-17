На Алтае маг продаёт волшебный посох за 2 миллиона рублей

Посох обладает мощным влиянием на стихии Земли, Воздуха и Воды. Фото: Avito

В селе Черный Ануй Республики Алтай продается волшебный посох за 2 миллиона рублей. По словам владельца, он обладает мощным влиянием на стихии.

— Последний девятый посох из собрания. Обладает мощным влиянием на стихии Земли, Воздуха и Воды. И немножечко на стихию Огня, — передает сообщение владельца «amic.ru».

По его словам, посох собран «из уникальных артефактов, найденных в ходе длительных экспедиций в труднодоступных местах Горного Алтая». Причину продажи владелец объяснил тем, что имеет на руках еще более мощный посох. А цену в 2 миллиона посчитал уместной и даже сильно заниженной.

— Обязательное условие покупки: посох может не принять следующего владельца с совершенно непредсказуемыми последствиями, — подчеркнул продавец.

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