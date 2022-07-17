В Новосибирске «Тойота» врезалась в фонарный столб

Мужчина не справился с управлением. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в фонарь. Произошло ДТП днем в воскресенье, 17 июля, в Железнодорожном районе.
— 21-летний мужчина на двигался по улице Владимировской в сторону улицы Туннельный спуск. В пути следования, у дома №3 по улице Владимировской он не справился с управлением и врезался в фонарный столб, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшего в аварии водителя «Тойоты» доставили в больницу. Пока что не известно, какие травмы он получил.
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