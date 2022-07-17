В Новосибирске столкнулись мотоцикл и иномарка

ДТП произошло в Калининском районе. Фото: предоставлено очевидцем

Рядом с остановкой «Окружная» в Новосибирске произошло ДТП иномарки с мотоциклистом. На фото его засняли очевидцы днем в воскресенье, 17 июля.

— Вроде все живые. Врачи скорой проводят реанимацию мотоциклисту, — рассказала КП-Новосибирск очевидца.

Судя по фото, удар пришелся на левый бок «Тойоты»: разбито заднее стекло и фары. На мотоциклисте были шлем и защита.

Напомним, что в начале июля ДТП с мотоциклистом произошло на Чуйском тракте. Мужчина пытался перестроиться в другой ряд, но потерял управление и врезался в бетонный барьер. На нем не было никакой защиты: ни экипировки, ни шлема.

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