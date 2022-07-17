В Новосибирске на улице Тульской обнаружили женский труп

Женщина была вся в грязи. Фото: предоставил очевидец

В Новосибирске обнаружили труп женщины. Ее нашли в частном секторе по улице Тульской в субботу, 16 июля.

— Тело было в грязи, на лице немного крови, из одежды лишь нижнее белье и задранная на шею футболка, — рассказал КП-Новосибирск очевидец. — На вид женщина средних лет.

По его словам, тело нашли где-то в 10 часов утра, и через несколько часов его уже забрали судмедэксперты.

В Следственном комитете КП-Новосибирск подтвердили информацию о найденном трупе.

— Женщина 1978 года рождения. Организована проверка, — рассказали следователи.

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