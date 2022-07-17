В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика в очках и с футбольным мячом

Мальчик сам вернулся домой. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске завершились поиски 11-мальчика в очках и с футбольным мячом. Он пропал 16 июля: ушел на прогулку и не вернулся домой.

— Мальчик сегодня пришел домой сам. Удалось узнать, что он заигрался, загулялся и очень поздно понял, что уже вечер на дворе, и побоялся идти домой. Но сегодня с утра уставший, сонный и голодный, но живой пришел домой, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

По словам Алеси, мальчик из благополучной семьи и никогда не убегал. В день пропажи после обеда отпросился погулять, сказав, что будет в соседнем дворе. Как выяснилось, мальчик побоялся вечером возвращаться домой. Однако неизвестно, где он провел ночь.

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