В Новосибирске пропал 11-летний мальчик в очках и с футбольным мячом

Мальчик ушел на прогулку и не вернулся. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Новосибирске пропал 11-летний житель Кировского района. Мальчик ушел на прогулку 16 июля и не вернулся. При себе у него был футбольный мяч. Особая примета — ребенок носит очки.
Приметы пропавшего мальчика — рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет в темно-синюю футболку, серые шорты, красно-белые кроссовки. С собой у мальчика был темно-синий рюкзак и футбольный мяч.
Если вы знаете о местонахождении ребенка, позвоните по номеру — 8-800-700-54-52 (круглосуточно и бесплатно).
Напомним, что продолжаются поиски 14-летней девочки, также пропавшей в Кировском районе. В день исчезновения она была одета в темную кофту и голубые укороченные шорты.
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